Andrea Iannone conferma la rottura con Giulia De Lellis: 'Non so dov'è...'

Andrea Iannone conferma la rottura con Giulia De Lellis. Durante una diretta sul social con l’amico Max Biaggi, il pilota di Vasto, travolto dalle domande sul rapporto, evidentemente in crisi, tra lui e l’influencer 24enne, alla fine sbotta e fa capire che con la mora si è arrivati al capolinea.

I due sportivi collegati su Instagram intrattengono i follower parlando della loro professione da centauri in pista. Online ci sono, però, anche i fan appassionati di gossip che vogliono saperne di più su Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Il 30enne non ama parlare del suo privato, vuole darci un taglio e, pungente, alla fine esclama: “E basta con queste domande ragazzi! Ma che ne so ragazzi! Giulia sta scrivendo un nuovo libro, io non so dov’è!”.

Quella del motociclista è una semplice battuta? In molti pensano che il riferimento al ‘nuovo libro’ sia una frecciatina di Iannone legata a una eventuale ripresa della liaison tra la De Lellis e il suo ex Andrea Damante. Intanto la fashion blogger prosegue la sua quarantena a Pomezia e non aggiunge altra carne al fuoco. Nei giorni scorsi aveva detto: “Per quanto riguardo Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole”.

Conferma la rottura. Andrea Iannone non sa neppure dove sia Giulia De Lellis, non gli interessa neppure saperlo, evidentemente. Max Biaggi, durante la diretta, fa ulteriormente intendere che tra i due sia arrivato l’addio. Il 48enne, leggendo il commento di una fan di Andrea pronta a trascorrere la quarantena con lui, ci scherza su e ironizza: “Ti ho trovato la fidanzata!”. Maniac ribatte: “Eh, peccato che siamo lontani…”.

