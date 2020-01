Andrea Iannone, dolcissima dedica d'amore a Giulia De Lellis per i 24 anni

Andrea Iannone fa una dolcissima dedica d’amore a Giulia De Lellis in occasione dei 24 anni, che la bella influencer ha compiuto ieri, 15 gennaio. Il pilota, dopo aver organizzato all’ex corteggiatrice una magnifica festa di compleanno a sorpresa a Milano, si lascia andare e pure sul social regala parole intense alla fidanzata.

Tutti parlano di nozze imminenti tra i due, che più volte hanno ammesso di parlare di matrimonio. I fiori d’arancio non sono, però, ancora certi, ma la dedica d’amore che Andrea Iannone fa a Giulia De Lellis per i 24 anni parla chiaro: il sentimento che li unisce e li ha portati già a convivere insieme a Lugano è molto forte e racconta un futuro insieme.

“Come passa in fretta il tempo - scrive il centauro 30enne in una Stories pubblicata su Instagram - Sei entrata nella mia vita solo pochi mesi fa, portando sorrisi infiniti pieni d’amore, quello che ogni giorno mi fai sentire e provare. Oggi compi 24 anni e non posso che augurarti di realizzare tutti i sogni che hai, abbiamo. Ti amo Giulietta mia!”. Accompagna il suo post con una foto che lo ritrae abbracciato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. E’ un uomo molto romantico.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/1/2020.