Andrea Iannone, frecciata a Giulia De Lellis: 'Non era amore vero'

Andrea Iannone non fa nomi, ma, nel rispondere alle domande dei fan sul social, dà la sua frecciata sprezzante a Giulia De Lellis. E’ un vero e proprio affondo. Nel parlare di sentimento dice: “Non era amore vero”.

Tutti gli chiedono come stia. Il pilota di MotoGp fa sapere: “Bene. Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo. Oggi, più che mai, sto bene”.

Poi arriva un quesito cruciale: cosa sceglierebbe tra soldi e amore? Iannone dice senza problemi la sua: “La fama vale zero se non è una conseguenza di una passione. Viviamo in una società che ci fa percepire la fama come obiettivo quando in realtà va accettata dopo aver dimostrato di saper fare qualcosa. I soldi non sono importanti se non li hai guadagnati con sacrificio e non puoi spenderli con la gente che ami”.

Il centauro precisa ancora: “Il segreto è non accontentarsi. Trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è per sempre… L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato”.

Ed ecco la sua frecciata a Giulia De Lellis. Maniac spietato afferma: “Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato, non è il momento giusto”.

Andrea Iannone non ha dubbi, quando gli viene chiesto se in questo momento difficile si senta solo. replica: “Sono con mia mamma, mio fratello e angelo custode, mio padre. Passo la metà delle mie giornate nel mio garage con le mie moto. Mai sentito meno solo. Ho tutto ciò di cui ho bisogno”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/3/2020.