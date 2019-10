Giulia De Lellis vorrebbe che Andrea Iannone la chiamasse sempre amore. Il pilota, però, ai follower della 23enne su Instagram spiega perché per lui chiamare la moretta con il suo nome sia importante: con lei accanto il 30enne ha realizzato il suo sogno.

Sono in Oriente in vacanza. Si allenano ‘vicini, vicini’ pure in palestra. Giulia De Lellis è volata insieme al fidanzato via dall’Italia per prendersi una lunga pausa rigenerante con la persona che ama accanto. Il centauro di Vasto è premuroso con la compagna, anche se quando lei prende la tintarella le fa uno scherzetto.

VIDEO

Con la temperatura che arriva a 30 gradi, la fashion blogger è vittima di un gavettone… E’ anche piacevole rinfrescarsi un po’, del resto.

Tutto è magnifico, il relax è totale. Nonostante questo, Giulia riprende Il suo Andrea perché non la chiama amore. Il ragazzo nelle IG Stories dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne allora spiega perché preferisca chiamarla con il suo nome di battesimo.

“Giulia, mi stai riprendendo?", chiede. Poi confessa che lei è il suo sogno: “Ragazzi quando io la chiamo Giulia è perché ho sempre desiderato nella mia vita una Giulia. Per questo sono orgoglioso di chiamarla col suo nome. Lei si sente sminuita, pensa che ‘amore’ sia più importante del suo nome. Invece ‘Amore’ è per tutti, io di natura sono un romantico e dico ‘amoe’ perché ho la r moscia (e quindi non lo dico come tutti), e mi sono preso una donna che si chiama proprio Giulia come volevo io, da quando ero piccolo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/10/2019.