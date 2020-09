Andrea Iannone parla per la prima volta dell'ex Belen: 'E' vera fino alla fine'

Andrea Iannone parla per la prima volta dell’ex Belen. Il pilota di Vasto di sbottona finalmente sulla Rodriguez. La storia con la showgirl argentina è finita da ben due anni, ne è passata di acqua sotto i ponti, ma il centauro ha belle parole per la 36enne. “E’ vera fino alla fine”, dice.

Dopo Belen per lo sportivo 31enne è arrivata Giulia De Lellis, anche se pure questa storia è finita male. Dopo l’addio con l’argentina, tornata con Stefano De Martino, pure l’influencer lo ha lasciato per tornare insieme ad Andrea Damante. Entrambi i ritorni di fiamma sono, però, miseramente naufragati a quanto pare…

Iannone non parla della De Lellis. Nel rispondere alle domande dei fan sul social, quando gli si domanda cosa pensi di Belen e cosa abbia rappresentato per lui, non ha dubbi. "Le storie importanti durano per sempre - replica Andrea - cambiano semplicemente forma. Per me Belen ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”. Non l’ha ancora dimenticata a quanto pare…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2020.