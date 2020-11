Andrea Iannone si prende il Tapiro: le parole su Belen

Andrea Iannone, dopo essere stato squalificato per 4 anni dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, si prende il Tapiro d’Oro. Il pilota 31enne, raggiunto a Lugano, dove vive, da Valerio Staffelli, parla della sua vicenda. Poi, incalzato dall’inviato di Striscia la Notizia, dice anche alcune parole su Belen.

“Prima le ha strappato il cuore Belen, poi la squalifica…”, ironizza Stafeli. Lo sportivo 31enne, però, non si scompone e serafico ribatte: “Il cuore è un muscolo e bisogna tenerlo allenato”. Non vuole stare ancora in mezzo ai gossip parlando della sua ex fidanzata, nonostante quel che accade intorno a lui.

Sulla squalifica il centauro di Vasto dice: "Abbiamo fatto il possibile per evitare una sentenza così dura. Il ricorso si può fare, però bisogna capire". Poi aggiunge: “Ho fatto anche il test del capello, che pochi atleti hanno fatto nella loro vita, e aveva dato esito negativo. Non credo che ce l'abbiano con me ma ci sono cose che vanno oltre le sentenze".

L’ex pilota dell’Aprilia confessa quanto il mondo delle due ruote e l’adrenalina della gara e dei box gli mancherà: “Ora cercherò di capire come essere utile alla MotoGP".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/11/2020.