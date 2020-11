Andrea Iannone, tatuaggio sul viso, croce sotto l'occhio: ecco cosa significa

Andrea Iannone ha un tatuaggio sul viso. Da lontano quel piccolo segno sotto l’occhio all’apparenza può sembrare un neo, ma non è così. Il pilota 31enne si è fatto disegnare sulla pelle una piccola croce: ha deciso di fare il tatto durante l’estate 2019, quando era ancora fidanzato con Giulia De Lellis.

Andrea Iannone, proprio come Justin Bieber, ha una piccola croce sotto l’occhio, è un tatuaggio molto ‘impegnativo’, carico di significati: di solito è utilizzato per esprimere il proprio rapporto con la spiritualità, il contatto con l’universo e la fede.

Un tattoo del genere richiama all’amore per Gesù, al sacrificio di Cristo sulla croce, quella latina con il lato orizzontale più corto di quello verticale. Andrea lo ha voluto sul volto, sotto l’occhio.

"Ho fatto una piccola croce vicino all’occhio. Rappresenta la fede in Gesù e il mio viaggio alla ricerca di Dio”, aveva svelato Bieber nel 2016 a proposito del tatuaggio. Deve pensarla così anche Iannone, ora sospeso 4 anni per doping, ma con tanta voglia di combattere contro la decisione del tribunale e tornare presto in pista.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2020.