Andrea Mainardi piange il padre, Giorgio, morto nei giorni scorsi, con uno straziante addio sul social. Era stata l’amica del famoso chef, Antonella Clerici, a rivelare sul social la grave perdita dell’amato genitore lo scorso 31 marzo, il giorno che l’uomo è mancato. Dopo un periodo di silenzio, il bergamasco è tornato su Instagram e ha espresso tutto il suo dolore.

Il padre di Andrea Mainardi era malato da tempo, costretto a letto da quattro anni per un tumore. Forse il grave stato di salute è stato peggiorato dal contagio da Coronavirus. Andrea Mainardi non si dà pace per il papà che non c’è più.

Nel lungo messaggio al padre Andrea Mainardi si lascia andare. “Tra noi c’è sempre stato un rapporto tra uomini, fatto di una pacca sulla spalla, un ‘bravo’, quando meritavo e l’educazione di una volta un po’ fredda e rigorosa ma piena di valori di vita”, scrive rivolgendosi direttamente a lui.

Poi continua: “Hai vissuto la nostra famiglia, ci sei sempre stato e a me e alla mamma non hai mai fatto mancare niente. La passione per le macchine potenti, la passione per l’altra gastronomia, la passione per i viaggi, accompagnarmi nelle scelte di vita, credere sempre nelle mie capacità, il sempre dritto all’obiettivo soprattutto dopo una caduta, il rispetto per gli altri, il grande amore per la mamma… Mi stanno scorrendo nella testa tantissimi ricordi ed episodi ma un particolare: l’anno scorso al mio rientro da GF, quell’abbraccio e quel ti voglio bene, che mai nella vita ci eravamo mai dati e detti".

“Era anche un grazie che non ho avuto le palle di dirti per quel maledetto orgoglio. Eri malato da tempo, hai sofferto tantissimo, ti avevano dato sei mesi e sei rimasto con forza per oltre quattro anni. Ero pronto ma in verità non lo ero e non lo sono tutt’ora, una sensazione tremenda ma con la consapevolezza che sei e sarai sempre dentro di me. Ciao papà, ti voglio bene”, aggiunge il cuoco conosciuto al grande pubblico anche come volto passato de “La prova del cuoco”.

Il padre di Andrea Mainardi a causa della sua grave malattia era stato assente al matrimonio del figlio con la compagna Anna Tripoli, da cui ha avuto la figlia Michelle, lo scorso 12 ottobre. Da lontano aveva augurato una vita luminosa agli sposi con una dedica via Instagram. Andrea lo ricorda e lo rimpiange: il vuoto che ha dentro è incolmabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/4/2020.