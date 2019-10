Andrea Mainardi e Anna Tripoli dopo quattro anni di fidanzamento hanno finalmente detto di sì. Matrimonio in Toscana per la coppia, l’emozionante cerimonia è stata celebrata sabato 12 ottobre nell’Abbazia di San Galgano, vicino Siena. Ai fiori d’arancio presenti parenti e amici. Tra gli ospiti un mare di famosi ed ex gieffini vip.

“Ci siamo quasi, farfalle nello stomaco. L’adrenalina comincia a salire, un percorso straordinario. 4 anni insieme, chi l’avrebbe mai detto… eppure eccoci qui, con un AMORE forte e potente che abbiamo costruito giorno per giorno. -2 amore mio, SI ti voglio sposare, SI voglio passare la mia vita con te. TI AMO. Il tuo uomo”, ha scritto lo chef sul social svelando l’ansia poco prima delle nozze con Anna.

VIDEO

Il matrimonio è arrivato ed è stato sognante e romantico, con la Toscana a fare da sfondo all’evento. Il famoso chef 36enne, padre di Michelle, nata da una precedente relazione, ha voluto come sua testimone Antonella Clerici.Tra gli invitati anche il maestro cioccolatiere Ernst Knam, con la moglie Alessandra Mion, che ha creato una super torta per gli sposi, e lo chef stellato Andrea Berton con la moglie Sandra Vecchi.

Andrea Mainardi per il suo matrimonio in Toscana con Anna Tripoli ha scelto di indossare un completo nero con un fiore bianco all'occhiello, la sposa è apparsa magnifica con l’abito bianco con una scollatura profonda sulla schiena e altrettanto bella con il cambio d'abito per il ricevimento.

Alle nozze non potevano mancare gli amici con lui nella Casa del Grande Fratello Vip. Fra loro Giulia Salemi, Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi, Martina Hamdy, Fabio Basile, Stefano Sala. Assenti invece Benedetta Mazza, Walter Nudo e Francesco Monte. I primi due hanno però fatto gli auguri ad Andrea Mainardi su Instagram.

“Anche se non potrò essere presente…con il cuore sono lì”, ha scritto la bionda. “Per il loro straordinario amore, oggi è e sarà sempre ‘The Day’! – ha scritto Walter Nudo - Che questa unione cristallizzi ciò che il vostro cuore condivide, che l’amore sia sempre la vostra scelta nei momenti difficili, che la luce sia sempre accesa e vi illumini la strada, che la gioia la pace e la serenità siano i guardiani della vostra casa! E… che Dio sia sempre tra di voi! All blessings today and forever to Andrea e Anna’s bond!“.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2019.