Lo chef Andrea Mainardi padre per la seconda volta: il nome scelto per il figlio

Andrea Mainardi, famoso chef 38enne, in passato ospite fisso a La prova del cuoco, condotto da Antonella Clerici, ex concorrente del GF Vip nel 2018, è diventato padre per la seconda volta. La moglie Anna Tripoli ieri, 6 dicembre, ha partorito. Sul social l’annuncio commosso per l’arrivo della cicogna, Mainardi rivela anche il nome scelto per il figlio: il bebè, un maschietto, si chiama Cesare.

Andrea aveva rivelato la gravidanza della sua Anna, sposata il 12 ottobre nel 2019, sempre via Instagram lo scorso giugno. Emozionato aveva confessato al mondo la sua felicità. Già padre di Michelle, 13 anni, avuta dalla sua prima moglie, il cuoco ora accoglie tra le braccia il secondogenito.

VIDEO

“Benvenuto al mondo nostro piccolo Cesare - scrive la Tripoli - Il papà nel frattempo è collassato ma rassicuro tutti che sta bene. Ti amo immensamente Andrea…senza la tua energia non ci sarei mai riuscita”.

Mainardi, emozionato e al settimo cielo, pubblica il post della moglie che accompagna una foto in cui la donna tiene il neonato con sé e sottolinea: “Pura, grandiosa, magica, splendida, emozionante vita… Questo è il post di mia moglie, le sono stato vicino ogni secondo, spesso non sapevo cosa fare per aiutarla, avrei voluto condividere il suo dolore, straziante in alcuni frangenti, supporto morale ho capito ma nel concreto vedere soffrire tua moglie è davvero complicato…ma poi è uscita la testina del piccolo, e adesso eccolo lì già attaccato alla sua mamma… Anna sei stata davvero straordinaria, te lo dico davvero. Benvenuto piccolo Cesare Mainardi!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/12/2021.