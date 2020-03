Andrea Montovoli: 'Racconterò il dramma del carcere in un libro'

Andrea Montovoli racconterà il dramma vissuto in carcere 17 anni fa in un libro. Il bel 35enne, reduce dall’esperienza al GF Vip, lo rivela intervistato da Gente. Al reality si è messo a nudo: “Non ne avevo mai parlato in pubblico, né tantomeno con la mia ragazza”, sottolinea. Ora ha svelato che si è perso per una faccenda legata a brutti giri e la droga, è finito in galera, ma poi si è rialzato e ora è una persona profondamente cambiata e migliore.

“Presto, in un libro che sto scrivendo, vi farò capire chi sono davvero. Uno che è caduto, ha pagato, lavorato sodo ed è riuscito a rialzarsi”, sottolinea l’attore al settimanale. Utilizzerà proprio questo momento delicato in cui viene chiesto a tutti di rimanere in casa a causa dell’emergenza Coronavirus per continuare a scrivere. “Non è un momento facile, ma non dobbiamo lasciarci abbattere. Credo che approfitterò di questo periodo a casa per concentrarmi sulla scrittura. In situazioni come questa è importante che ognuno faccia la sua parte. Dunque ecco il mio hashtag, che racconta il progetto che ora mi sta più a cuore: #iorestoacasaescrivo”, rivela.

“A me questa esperienza ha segnato la vita. E il fatto di essere rinchiusi in un reality, senza contatti con l’esterno, me l’ha ha fatta riaffiorare. Di colpo mi sono tornati in mente pensieri e ricordi di quella fase tristissima. E ho sentito il bisogno di esternare quel dolore”, racconta Montovoli.

“Non me ne vergogno, anzi. Oggi mi guardo allo specchio e sono una persona felice. Uno che è riuscito a realizzare il proprio sogno, la recitazione, a renderlo un lavoro. Nella vita tutti commettono degli errori. Ma bisogna sapersi rialzare, andare avanti con coraggio e determinazione. Sto rimettendo insieme quei pezzi, nel libro che sto scrivendo”, aggiunge ancora.

Andrea, amatissimo dalle donne, non svela il nome della sua fidanzata a cui è legato da otto mesi. La misteriosa ragazza di cui si è innamorato è andata oltre il suo aspetto fisico: “Sa che c’è qualcosa di più”. Lei gli ha fatto venire voglia di pensare a un futuro insieme: “Un giorno mi piacerebbe creare una famiglia tutta mia, poter essere d’esempio ai figli, trasmettere i valori che mi sono stati dati. Condividere avventure e disavventure, insegnare loro che nella vita è importante essere felici”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/3/2020.