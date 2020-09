Andrea Montovoli svela l'identità della sua fidanzata: ecco chi è

Andrea Montovoli esce allo scoperto con la fidanzata. L'attore, ex gieffino nell'edizione 2019 del reality ha svelato l'identità della sua dolce metà. La fortunata si chiama Roberta Fontana ed è la sua account manager.

Una bellissima ragazza appassionata come lui del surf e dei viaggi. Il 35enne ha deciso di mostrare il volto della ragazza in occasione proprio del compleanno di Roberta. Un momento dolcissimo festeggiato facendo la pizza insieme nel forno a legna. Anche la Fontana ha affidato ad Instagram un ringrazimento e una dedica per il suo Andrea: ''Il mio regalo più bello?! la FELICITÀ. I sorrisi veri e spontanei.Le cose semplici piene d’ amore. Accorgersi che le persone a me care sono contente perché mi vedono felice. Questo è per me il compleanno...Un anno in più passato ad essere felice. Non è sempre tutto facile e ci sarà sempre qualcuno incapace di capirti...ma le cose belle bisogna viversele e godersele ogni giorno. E con te è così.''

Dopo aver raccontato per la prima volta, durante l'esperienza del Grande Fratello Vip, del suo passato burrascoso e della reclusione in carcere, per Montovoli inizia una nuova fase della vita all'insegna dell'amore..

Scritto da: La Redazione il 9/9/2020.