Andrea Montovoli si ritira dal GF Vip: 'Sono state settimane toste, non ce la faccio'

Andrea Montovoli si ritira dal GF Vip. Il colpo di scena della quattordicesima puntata del reality show arriva in tarda serata, dopo le nomination palesi di alcuni concorrenti, tra i quali l’attore 34enne che decide, irremovibile, di abbandonare la Casa.

Andrea Montovoli già durante le nomination vorrebbe fare il suo nome, Alfonso Signorini gli spiega che per regolamento questo è impossibile, così nomina Antonella Elia, che a sua volta lo rinomina. E’ comunque deciso: vuole andarsene e lasciare il gioco.

Poco dopo il conduttore gli chiede se è davvero convinto. Andrea Montovoli non ci pensa su molto: si ritira dal GF Vip. “Sono state settimane toste per me. Sono contento dell'opportunità e del percorso che ho fatto. Ho affrontato questa avventura come la volevo affrontare. Sono riuscito ad aprire un mostro di 17 anni fa ed elaborarlo. È importante nella vita capire i propri limiti. Io sono quasi al limite”, spiega.

Già domenica, parlando con Adriana Volpe, Montovoli aveva sottolineato come stare al GF Vip gli ricordasse l’esperienza drammatica in carcere. “Non voglio smattare, io mi conosco, lo so. Non so se sono molto lontano dal fatto che accada. Io ho fatto un percorso, non sono venuto qui per il montepremi finale. Sono venuto per cercare un mio tesoro, l’ho trovato, non ho più motivo e ho la possibilità di chiudere un cerchio aperto 17 anni fa”, aveva detto.

“Diciassette anni fa nessuno mi ha detto puoi prendere la porta e andare. E’ diverso, ma è sempre reclusione. Qua ho avuto delle sensazioni che mi hanno riportato a quella faccenda e mi manca l’aria. Aspettiamo domani, vediamo il televoto e poi…”, aveva aggiunto.

In puntata ribadisce tutto. Signorini prova a convincerlo a rimanere, gli sottolinea che non considera il suo percorso esaurito. Montovoli non ce la fa. “Voglio fermarmi, sento che mi manca l’aria”. Saluta tutti, alcuni molto affezionati a lui, e va via.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/2/2020.