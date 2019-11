Andrea Pezzi in tv, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” su Rai Uno, presenta il suo libro, “Io sono. Gli altri per incontrare ne stesso”. Il conduttore e scrittore, stuzzicato sul privato dalla presentatrice, parla anche del legame con Cristiana Capotondi che dura da oltre dieci anni. Sulle possibili nozze con la 39enne dice: “Il matrimonio? Aspetto che me lo chieda lei…".

Erano destinati a stare insieme. Andrea Pezzi svela: “Ciò che porti dentro non ha bisogno di essere nominata”. Poi ridendo aggiunge: “Mi ha rimorchiato lei: mi ha ricordato quando ci eravamo incontrati quando era ragazzina. Quando me lo disse, ricordai una battuta in una sua intervista a 'Kitchen' su MTV”.

Svela anche un aneddoto. “Quando andò ospite a un programma Mediaset, fecero vedere una cosa che aveva fatto da bambina (una pubblicità, ndr) e io ne ero innamorato: da bambino ricordo di aver avuto una cotta per quella bambina e ho scoperto solo dopo qualche anno che quella bambina era lei”.

La Balivo si appassiona sentendo Andrea raccontare la sua storia con Cristiana. Immancabile chiedere se arriveranno le nozze. Pezzi risponde: “Matrimonio? Non so se ci sposeremo… aspetto che me lo chieda lei. Visto che mi ha rimorchiato lei deve andare avanti lei”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/11/2019.