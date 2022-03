Andrea Pirlo si è sposato per la seconda volta: nozze a Torino con Valentina Baldini, guarda

Andrea Pirlo e Valentina Baldini, dopo più di 8 anni insieme hanno detto di sì, le nozze sono state celebrate a Torino sabato 12 marzo. L’ex calciatore 42enne e la bionda 44enne hanno detto di sì con rito civile in Comune davanti a pochi invitati, una cerimonia intima e commovente.

Lo sportivo si è sposato per la seconda volta, era stato già legato a Deborah Roversi, da cui ha avuto Niccolò, 18 anni, e Angela, 15. Dalla relazione con Valentina nel luglio del 2017 erano nati i gemelli Leonardo e Tommaso.

A officiare il rito è stato Mimmo Portas, leader dei Moderati, la cerimonia si è conclusa con una poesia di Neruda.

Dopo i fiori d’arancio, festa grande per gli sposi, tra gli invitati al ricevimento anche gli ex compagni ai tempi del Milan e grandi amici di Andrea Ignazio Abate, accompagnato dalla moglie Valentina, e Massimo Ambrosini, con la moglie Paola.

Abito bianco elegantissimo per la Baldini, immobiliarista molto conosciuta e apprezzata in città. Quello con Pirlo è un grande amore: i due, insieme dal 2014, non si sono mai lasciati un istante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/3/2022.