Andrea Preti è casto. L’attore lo ha raccontato a ‘Storie Italiane’, spiegando di non avere più rapporti da tempo. In studio qualcuno ipotizza dallo scorso maggio, e lui sembra confermare. Il motivo è da ricercarsi nella voglia di trovare una persona con cui vivere qualcosa di più profondo. Il 31enne, che nel 2018 fu lasciato da Claudia Gerini dopo circa un anno d’amore, sembra essere rimasto scottato da quell’esperienza. “Quando ho ritrovato la mia serenità ho fatto questa scelta. Non c’è nessun contratto che ti impone di ‘consumare’. Voglio dedicare del tempo a me stesso per capire cosa voglio da una persona, chi voglio al mio fianco”, ha spiegato.

Quando la conduttrice Eleonora Daniele ha cercato di capire meglio il perché di questa decisione, Preti ha aggiunto: “Oggi vedo troppa superficialità nello sposarsi, nell’andare a convivere subito. Non si ha voglia di ascoltare il proprio partner. Poi i miei genitori erano separati e questo mi ha fatto soffrire, non voglio fare lo stesso errore con i figli che avrò”.

Andrea sembra non voler parlare di Claudia Gerini, ma appare evidente che la rottura con la collega sia stato per lui un evento traumatico. D’altronde all’indomani dell’addio aveva già detto di stare malissimo. E la paura che possa ricapitare una cosa del genere è troppo forte. “Oggi che ho 31 anni ho capito perché tante coppie non resistono più di tanto e mi sono detto che è meglio fermarsi per un po’ di tempo”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 27/9/2019.