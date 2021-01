Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando: 'Invidioso? Hai fatto 20 anni di materassi...'

Andrea Roncato non ci sta e nonostante i buoni propositi di fare un passo indietro ed evitare di finire ulteriormente nel vortice del gossip a causa del suo matrimonio ormai finito da un pezzo con Stefania Orlando, si scaglia ancora contro l’ex moglie. Dopo aver detto a Live - Non è la D’Urso di essere stato lasciato per un altro e aver sottolineato via Instagram di essere stato mollato con “menefreghismo” quando aveva problemi con la droga, l’attore 73enne, attualmente felicemente sposato con Nicole Moscariello, mamma dell’attrice Giulia Elettra Gorietti, sempre via web mostra tanto risentimento e fa affermazioni pesantissime. “Invidioso io? Hai fatto 2 trasmissioni e 20 anni di materassi”, sottolinea duro.

“Sono una persona buona ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi incaz*o”, sbotta Roncato. Poi aggiunge: “Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi”.

E aggiunge rivolto a chi lo critica aspramente: ”Non ti vergogni a seguire il Grande Fratello Vip? Dove alcuni chiamati tali sono VIP perché hanno fatto vedere la p****a senza mutante al Festival di Venezia o cose simili. Un branco di inutili che si credono VIP. Ma ti rendi conto! Mah. Continua pure a dire cattiverie contro di me se ti fa stare bene. Ciao”.

Ieri sera Stefania, parlando dell’ex marito durante la puntata serale del GF Vip, ha detto per smorzare tutta la vicenda che l'ha addolorata moltissimo e quasi portata ad abbandonare il gioco: “Dopo la fine della nostra storia c'è stata una complicità, un volersi bene, un'amicizia. Non capisco il bisogno di andare a ripescare particolari di qualcosa che fa riferimento a più di 20 anni fa. Da quando sono qua io ho focalizzato tutto su me stessa, nel bene e nel male. Andrea è sempre stato una persona straordinaria, altruista, un uomo buono che ho amato”. Ma non conosce ancora le sue ultime esternazioni e sicuramente la faccenda non si chiuderà qui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/1/2021.