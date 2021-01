Andrea Roncato contro l'ex Stefania Orlando: 'Quando avevo bisogno per i problemi di droga se ne andò'

Andrea Roncato, dopo aver attaccato Stefania Orlando in tv, a Live - Non è la D’Urso, e aver detto che lo ha lasciato per un altro uomo, sul social si scaglia contro l’ex moglie ancora una volta e rincara la dose. E’ stanco dei commenti di chi lo critica pesantemente, imputando alla sua seconda moglie, Nicole Moscariello, mamma dell’attrice Giulia Elettra Gorietti, che ha sposato nel 2017, il motivo dell’astio perché sarebbe gelosa. “Quando avevo bisogno per i problemi di droga se ne andò”, svela il comico 73enne.

“Io non ho detto cose non vere, ho detto che la mia ex moglie se n’è andata con un altro e lo sanno tutti - sottolinea Rocato - Ho aggiunto ‘perché io non ero un bravo marito’, come ho sempre detto in tutte le interviste. Poi non ero andato lì per parlare di questo, è la D’Urso che mi ha spiazzato domandandomelo”. Si difende da chi gli punta il dito contro.

L’artista continua: “Che non ero fedele è falso, che per due anni usavo ‘cocco’ (cocaina, ndr.) è vero ma ne sono uscito da solo con le mie forze e lo dissi già in tv nel 1999, non certo con l’aiuto di Stefania, che pensò bene di andarsene. Ma io ho sempre detto che era tutta colpa mia senza dire niente del suo menefreghismo. Ora però mi sono rotto le pal*e perché continua a dire che mia moglie è gelosa mentre non ha mai detto una sola parola contro Stefania. Basta! Inutile fare i santi, nessuno è santo”.

Andrea Roncato è un fiume in piena: “Per anni ho mentito e mi sono assunto tutte le colpe, ora mi sono rotto le scatole”. La sua Nicole in questa storia non c’entra: “Mia moglie non ma mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo caz*ate. E Stefania continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure. Gelosa di che? Sono stanco di prendermi tutte le colpe per 20 anni, se dico tutte le verità sarebbero cavoli, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito”.

E sottolinea ancora: “La ex di Roncato…ma che cominci a dire che è la moglie del povero Simone (Gianlorenzi, attuale marito della Orlando, ndr.). Ha fatto mille servizi: ex di Roncato. Ma che caz* continua a dire! Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con ‘sta storia”. Volano gli stracci, ma sicuramente non finirà qui…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2021.