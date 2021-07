Andrea Roncato al veleno contro l'ex Stefania Orlando: 'In 20 anni ha venduto solo materassi'

Andrea Roncato non ha ancora seppellito l’ascia di guerra, torna a parlare della sua ex moglie e lo fa rivolgendo alla bionda 54enne parole non lusinghiere. L’attore 74enne è al veleno contro Stefania Orlando. Sulle pagine di Nuovo senza alcuna riserva sottolinea: “Ma quale curriculum… In 20 anni ha venduto solo materassi!”.

Roncato ritiene di aver sbagliato a essersi preso tutte le colpe per la fine del matrimonio con l’ex gieffina vip, con cui è stato sposato dal 1997 al 1999. Ha ribadito che è stata lei a troncare per colpa di un altro. “Se n’è andata di casa perchè si era innamorata di un altro uomo”. E’ poi stufo che la showgirl venga etichettata come sua ex moglie e non come moglie di Simone Gianlorenzi, con cui è andata a nozze a luglio 2019.

Non è tutto, arrivano le dichiarazioni offensive sui trascorsi professionali di Stefania. “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi”, sottolinea spietato Andrea Roncato. In realtà la Orlando ha tante importanti conduzioni alle spalle. E, dopo aver ritrovato il successo al GF Vip, sarà, a partire da settembre prossimo, nel cast di Tale e Quale Show: Carlo Conti l’ha voluta fortemente tra i concorrenti.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/7/2021.