Andrea Zelletta abbandona la Casa del GF Vip. Il concorrente del reality esce a sorpresa dalla porta rossa, a darne notizia la produzione dello show attraverso i canali social. Nella casa è Francesco Oppini ad avvisare gli altri che lui non c'è più: in Confessionale gli hanno chiesto di riferire.

“Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di ‘Grande Fratello Vip’ per motivi personali", fa sapere il Big Brother. L’ex tronista di Uomini e Donne 26enne, fidanzato con Natalia Paragoni, conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi, non ha lasciato per sempre il gioco. La sua uscita è solo momentanea, forse dovuta a un lutto improvviso o a una malattia di un famigliare. Sono questi, purtroppo, i motivi per cui in passato altri concorrenti hanno abbandonato la Casa del GF per qualche giorno…

Adriana Volpe lo scorso anno dovette uscire dal reality per l’improvvisa scomparsa del suocero, morto per Coronavirus. E’ accaduto lo stesso a Daniele Bossari nel 2017, quando improvvisamente venne a mancare il famoso manager e suo amico Franchino Tuzio.

Andrea Zelletta è fuori dalla Casa del GF Vip tra lo sconcerto degli altri inquilini, molto affezionati al ragazzo, che si chiedono la vera ragione che l’abbia portato a tornare nella vita reale. Secondo Oppini potrebbe addirittura trattarsi di una questione legale: giorni fa Zelletta aveva fatto richiesta in Confessionale di diffidare Alice Fabbrica, la ragazza che l’ha accusato sui giornali di tradire la fidanzata con lei. Ma sembra poco plausibile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/10/2020.