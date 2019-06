'Uomini e Donne', Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a poche settimane dalla scelta sugellano il loro amore con un tatuaggio di coppia

Un tatuaggio di coppia per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: la storia va a gonfie vele

I due fidanzati sono inseparabili e hanno deciso di farsi un tattoo insieme

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Andrea Zelletta, 25 anni, e Natalia Paragoni, 21. La loro storia è sbocciata solo poche settimane fa negli studi di "Uomini e Donne" ma i due ragazzi sono inseparabili e hanno anche deciso di suggellare il loro amore con un tatuaggio di coppia. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni hanno deciso di farsi un tatuaggio di coppia. Entrambi si sono fatti incidere sulla pelle una corona. La parte del corpo è la stessa: la schiena. Il tattoo, però, è diverso. Le due corone non sono identiche ma sicuramente rappresentano il loro legame che ogni giorno diventa sempre più forte. "King" e "Queen" si legge sulle foto postate da entrambi su Instagram. Andrea Zelletta ha scelto Natalia Paragoni lo scorso 30 maggio. Ha preferito lei alla 18enne Klaudia Poznaska. Sono trascorse poche settimane ma a quanto pare sono entrambi già molto innamorati. Alcuni giorni fa su Instagram l'ex tronista ha fatto anche una bellissima dichiarazione alla fidanzata: "Quello che sto provando adesso non l'ho mai provato in tutta la mia vita". Un sentimento forte a quanto pare, suggellato ora anche da un tatuaggio di coppia.













Le news, le foto e i video di Gossip.it GRATIS sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone/iPad : scarica ora l'app!

Commenti

Per commentare è necessario registrarsi, una volta sola, alla piattaforma Disqus tramite e-mail o profilo social (Facebook, Twitter o Google). Se non è confermato l'indirizzo mail, il commento resterà in attesa di approvazione.

Inserendo un commento, l'utente dichiara di aver letto, compreso e accettato il .

Abilita il javascript per visualizzare i commenti. Powered by Disqus.