Andrea Zelletta racconta di aver fatto autoerotismo al GF Vip: ecco dove

Andrea Zelletta ha fatto autoerotismo nella Casa del “Grande Fratello Vip”. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha raccontato che dopo sei mesi non è riuscito a resistere e se n’è “fregato” delle telecamere. Parlando con “Whoopsee” ha detto: “Devo dire che c’è una cosa che mi vergogno di aver fatto. Non è una cosa seria vi avverto. Fa un po’ ridere e mi è successa dentro il Grande Fratello Vip, poco tempo fa. Questo segreto riguarda il bagno. Dovete sapere che quella hcasa del GF è piena di telecamere. C’è la telecamera anche in bagno, è piccola in alto e ti guarda”.

“In pratica eravamo osservati anche in quella stanza, ma dallo staff del programma, quindi autori e produzione. Si tratta di una telecamera di sicurezza”, ha poi continuato Zelletta, che è fidanzato con Natalia Paragoni, conosciuta nel programma di Maria De Filippi.

“Però adesso lo devo dire e non voglio più provare vergogna, anche se mi sono vergognato mentre lo facevo. Ho fatto quello che fanno tutti quando sono soli, pur sapendo di essere guardato. Perché dopo tutti quei mesi senza la mia ragazza come facevo a resistere? Mi sono vergognato tanto di questa cosa, però dopo sei mesi ho ceduto e me ne sono fregato”, ha quindi concluso il 26enne.

Scritto da: la Redazione il 11/5/2021.