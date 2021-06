Andrea Zelletta rivela quanto spesso fa l’amore con la fidanzata Natalia Paragoni

Qualche settimana fa Natalia Paragoni aveva fatto storcere il naso a qualcuno per aver raccontato sul social di essersi procurata una piccola lesione a causa dell’attività sessuale troppo intensa insieme al fidanzato Andrea Zelletta. Oggi l’ex gieffino vip è tornato a parlare della loro intimità di coppia e ha rivelato quanto spesso fanno l’amore. Intervistato dal settimanale ‘Nuovo’ ha detto: “Facciamo l’amore una volta al giorno”. Poi ha svelato anche qual è stato il luogo più insolito in cui gli è capitato di copulare. “Il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia”, ha aggiunto.

Andrea, 27 anni, tarantino, si è poi detto molto aperto quando si tratta del divertimento sotto le lenzuola. “Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. L’intimità è un mondo complesso”, ha affermato.

Infine è voluto tornare proprio sulle vecchie dichiarazioni di Natalia per difenderla. L’intimità sessuale è un aspetto della vita di cui si può parlare liberamente per la propria salute fisica e mentale. “Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di certe tematiche senza essere giudicati”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 11/6/2021.