Andrea Zelletta ha fatto la sua scelta: la fortunata è Natalia Paragoni. Il tronista di "Uomini e Donne" ha così prima incontrato Klaudia Poznaska, per dirle che tra loro non è scoccata la scintilla.

A Klaudia Andrea ha detto: "Ero un po' spaventato dai tuoi 18 anni. Fino a quando in una puntata hai attirato la mia attenzione e mi hai colpito subito. Non è facile. Hai abbattuto tutte queste barriere, mi hai fatto ricredere su di te piano piano. Sei un persona genuina, sincera e pura, con valori importanti. Per una ragazza di 18 anni è strano e mi hai sorpreso per questo. Mi hai fatto vivere delle emozioni che non dimenticherò mai. Ma in questo momento non è scattata con te la scintilla. Non mi aspetto niente da te, che mi abbracci, mi saluti, o delle belle parole. So che non è un momento facile. Porterò questi 4 mesi con me perché mi hai fatto provare delle splendide emozioni. Ricorderò tutto questo con un sorriso e spero lo faccia anche tu. Porterò con me questo percorso fatto con te per tutto il resto della mia vita".

"Ti voglio tanto bene", ha detto Klaudia ad Andrea, facendolo commuovere. "Ti voglio bene anche io", ha risposto il ragazzo.

La scelta di Andrea Zelletta a "Uomini e Donne" è Natalia: "Volevo ricordarti il nostro primo momento: il ballo. Avevi negli occhi qualcosa che diceva che provavi un interesse per me. Ho capito che dovevo lottare per averti dalla mia parte, perché eri da un'altra parte. Ti ho corteggiato ma poi ho notato i tuoi occhi un po' cambiare. Non ti riconoscevo quasi più. Hai iniziato a fare delle leggerezze che mi hanno fatto pensare, fino a quando siamo andati a Milano. Lì ho rivisto la Natalia di sempre e i tuoi occhi sinceri. Dopo la villa ho avuto dei giorni per pensare e ho deciso di mettere da parte la ragione e di seguire solo il mio cuore e il mio cuore oggi fa un nome e questo nome è Natalia".