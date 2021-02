Andrea Zenga conteso tra Rosalinda e la sorella di Zelletta, ma lui...

Andrea Zenga piace e molto. Il ragazzo è conteso tra Rosalinda Cannavò, da cui pare essere lui stesso molto affascinato, e la sorella di Zelletta. Alessia su Twitter ha cinguettato più volte il suo interesse per il 27enne, ora piomba nella Casa e senza alcuna remora lo invita a uscire con lei. Andrea è lusingato e accetta il corteggiamento, ma alla fine, dopo la puntata serale, ammette che la sua preferenza va all’attrice siciliana, anche se la 28enne sulla carta è ancora fidanzata con Giuliano…

La sorella di Zelletta nel giardino della Casa del GF Vip è spregiudicata con Zenga. “Quando mi chiedono chi è il mio uomo ideale rispondo sempre mio fratello, perché ha tanti valori che vorrei che il mio uomo avesse ed io questi valori li ho rivisti in te. Sei genuino, molto pulito, molto vero e molto tranquillo. Io sono un po’ pazza ed un po’ frizzante. Tu giustamente mi hai detto che non mi conosci ed infatti sono qua, fuori ci facciamo un aperitivo solo noi due, poi vediamo. Non sono una che accetta un ‘no’ come risposta. Poi chi vivrà vedrà”, gli dice.

“Io sono single”, sottolinea. Ammette di essere ‘sfacciata’ e ‘senza vergogna’. Il fratello la osserva ed è basito, stupito dal suo atteggiamento, quasi imbarazzato, anche se alla fine sorride. L’ex tronista sembra fare buon viso a cattiva sorte: non si aspettava una mossa così dalla sua Alessia.

Andrea Zenga, timido e impacciato, sta al gioco, anche se non mostra un particolare entusiasmo. La 23enne poco dopo conosce anche Rosalinda a cui fa molti complimenti. Saluta pure il fratello ex tronista, che, con parole spezzate dalla situazione insolita, alla fine dà il suo benestare all’incontro appena il reality sarà concluso.

La Cannavò, messa alle strette, le ribadisce di essere ancora impegnata fuori: “Finora io sono fidanzata, quindi te lo cedo”.

Il faccia a faccia potrebbe essere l’inizio di un idillio tra Zenga e Alessia, ma non è così. A fine puntata Andrea Zelletta gli domanda a bruciapelo: “Ti piace mia sorella?“. Il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali dice la verità: “Esteticamente non è il mio tipo, non c’è un perché è una bella ragazza ma… Non è proprio il mio tipo. Mi cattura di più una ragazza all’apparenza insicura”. Non c’è storia: il 27enne cederebbe solo alla corte di Rosy.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2021.