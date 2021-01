Uno dei momenti più attesi di questa lunghissima edizione del Grandello Vip è finalmente arrivato.Walter Zenga è arrivato a Cinecittà per il tanto agognato confronto con il figlio Andrea Zenga, uno dei concorrenti del reality di Canale 5. ''Non è venuto mica per soldi'' ci tiene a precisare Alfonso Signorini.

Un confronto denso di emozioni che ha gettato nello sconforto Andrea Zenga. Il 27enne desiderava e al tempo stesso temeva questa fatidica serata. Durante la sua avventura al GF Vip ha raccontato spesso della sua vita familiare e di quel padre, il famoso allenatore con cui non aveva più rapporti da 14 anni.

Le vicende dei Zenga sono rimbalzate sui giornali e sui social network fino a costringere Walter ad un confronto tv. ''Sono arrivato da Dubai per te'' esordisce l'allenatore 60enne. "Non voglio dire che non ho colpe, mi prendo le mie responsabilità" spiega Zenga senior durante il confronto.

''Ti dico quando esci da qua io ti aspetto, perché io ci sono sempre stato, ci sono e ci sarò". Andrea ascolta educatamente, ma ribadisce che nessun rapporto potrà ripartire senza prima recuperare anche la serenità con Niccolò, il figlio maggiore di Walter e fratello di Andrea, nato anche lui dalla relazione con Roberta Termali.

''Noi avremmo apprezzato un papà interessato alla vita dei suoi figli", ha replicato il 27enne visibilmente emozionato alla vista del padre. "Non sono venuto qua per fare una discussione - ha spiegato Walter che ha concluso - anche i figli devono fare qualcosa ogni tanto. Forse mi capirai quando sarai papà".

Dopo essersi salutati, però, Andrea che durante l'incontro ha provato a mantenere la calma e un certo distacco è poi scoppiato in lacrime. Alfonso Signorini lo ha chiamato in confessionale per tranquillizzarlo esprimergli il suo punto di vista.''Lascia stare il passato e prova a pensare al presente e al futuro. Non si smette mai di essere figli e tuo padre non è certo venuto qui per soldi, ma solo per te''.

Andrea visibilmente commosso è tornato dai suoi compagni.Tutti lo hanno abbracciato: ''Siamo dalla tua parte''.

Scritto da: La Redazione il 30/1/2021.