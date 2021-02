Andrea Zenga e il fratello Nicolò rivedono il padre Walter: pace fatta? Foto

Sembra che il rapporto, per anni burrascoso o inesistente, tra Andrea Zenga e il padre Walter, noto ex calciatore, sia vicino ad una svolta. O forse la svolta c’è già stata. Nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio è comparsa all’improvviso sul profilo Instagram dell’ex calciatore della Nazionale una foto in cui il 60enne appare in mezzo ad Andrea e a Nicolò, entrambi nati dalla relazione con l’ex Roberta Termali. La loro vicenda familiare, molto dolorosa, è tornata alla ribalta da alcuni mesi grazie alla partecipazione di Andrea al ‘Grande Fratello Vip’ (da cui però è stato da poco eliminato).

Andrea ha infatti raccontato che Walter non ha sostanzialmente fatto il padre, né con lui né con Nicolò. Ha parlato di episodi tristi e dolorosi, ma nel suo percorso all’interno della Casa di Cinecittà è però apparso sempre più convinto di provare a ricostruire il rapporto con il genitore, mettendo da parte le acredini del passato. Lo stesso conduttore dello show Alfonso Signorini gli aveva chiesto se avesse intenzione di contattare Walter una volta uscito dal reality o se avesse preferito attendere eventualmente una chiamata da parte di quest’ultimo. Il 27enne aveva risposto di essere disposto a fare il primo passo. E forse così è stato.

Accanto all’immagine scattata a Milano, postata sul profilo di Walter, questa didascalia: “26.02.2021, reunion”. Lo scatto è stato repostato nelle Stories di entrambi i ragazzi. Andrea ha scritto: "Start". Nicolò ha agginto: "Si ricomincia da qui". Che sia stata finalmente fatta la “pace”?

Scritto da: la Redazione il 26/2/2021.