Andrea Zenga rivela cos’è successo davvero sotto le lenzuola con Rosalinda

Cos’è successo davvero sotto le lenzuola della casa del ‘Grande Fratello Vip’ tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò? Lo ha raccontato lo stesso 27enne, chiarendo che i due non si sono spinti ‘oltre’, come qualcuno aveva invece ipotizzato vedendo le immagini trasmesse da Canale5. “Immagini birichine di quella notte? Ci sono stati dei baci perché c’è chimica. Magari un abbraccio un po’ più intenso. Andare oltre mi sembrerebbe eccessivo. Dei grattini dai. Delle carezze, forse sulla schiena”, ha fatto sapere ospite di ‘Casa Chi’.

Zenga ha confermato il forte interesse per l’attrice 28enne, ma ha aggiunto di volerci andare con i piedi di piombo. “Il nostro rapporto non è come quello tra Pierpaolo e Giulia che si sono vissuti per mesi. Il nostro rapporto è appena nato, partiamo da una buona base e cercheremo di costruire qualcosa. Noi ci siamo vissuti solo una settimana da coppia. La nostra è una cosa che deve nascere, però le basi ci sono”, ha continuato.

Poi ha commentato anche il ‘ti amo’ pronunciato da Dayane Mello nei confronti della Cannavò: “Quando Dayane ha detto di essere innamorata di Rosalinda non avevo capito bene. Diciamo che è stata una spina nel fianco. La Mello era incuriosita da Rosalinda, però forse quel ‘ti amo’ era più un ‘ti voglio bene’. Io adesso non direi ‘ti amo’ a Rosalinda, non corriamo troppo”.

Infine Andrea ha rivelato che a sua mamma Rosalinda piace. “A mia madre Rosalinda piace, ma l’ha seguita da quando al GF cero io, non prima”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 24/2/2021.