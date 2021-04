Andrea Zenga porta Rosalinda Cannavò a Osimo: presentazioni in famiglia

Andrea Zenga porta Rosalinda Cannavò a Osimo, la città dove è cresciuto e dove vive la mamma, Roberta Termali, con la sua famiglia, il fratello primogenito dell’ex gieffino, Nicolò, figlio di Walter Zenga, l’attuale compagno dell’ex conduttrice, Guglielmo Borgiani e i due figli avuti in seconde nozze dalla bionda con Andrea Accoroni, Fabio e Francesco. Presentazioni in famiglia per la coppia: la siciliana ha letteralmente stregato il 27enne.

Il weekend di Pasqua è marchigiano per la coppia nata al GF Vip. Andrea e Rosalinda, una volta fuori dalla Casa non hanno perso tempo. A Milano già convivono, inseparabili. Dopo un breve periodo di ‘rodaggio’ ecco che ora la siciliana 28enne trascorre due giorni a Osimo per conoscere tutti i parenti del fidanzato.

Immancabili le foto social di Zenga e la Cannavò insieme a Osimo, ma nessuna immagine con i famigliari del ragazzo al momento. Ci pensa però il figlio dell’ex portiere della Nazionale a far capire che è andato tutto a meraviglia. “Mi sono goduto la famiglia, ma ora si torna a Milano perché dobbiamo lavorare”, sottolinea nelle storie su Instagram.

Entusiasta anche Rosalinda: “Osimo è deliziosa, mi ha rubato un pezzetto di cuore”. Innamorati, stanno costruendo qualcosa di importante e duraturo, anche per questo era tempo di presentazioni ufficiali. Per i due in programma, presto, pure un viaggio in Sicilia: stavolta toccherà ai genitori di Rosalinda vedere Andrea Zenga da vicino.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.