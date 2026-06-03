Andreas Muller compie 30 anni: con la moglie Veronica Peparini organizza una super festa, ecco dove

A Roma va in scena il suo mega party con la famiglia, tanti amici, dj, ballerine, maghi e acrobati

Sul social la dolce dedica della coreografa 55enne da cui ha avuto le gemelle di 2 anni Penelope e Ginevra

Il compleanno a cifra tonda è di quelli da ricordare. Andreas Muller compie 30 anni e, con la moglie Veronica Peparini, organizza una super festa. Sceglie Domus Mavi, locale per spettacoli ed eventi immerso nel parco dell’Appia Antica a Roma.

Andreas Muller compie 30 anni: con la moglie Veronica Peparini organizza una super festa

Il mega party è faraonico. Tutto si svolge all’aperto. Il ballerino e coreografo accoglie insieme alla professoressa di Amici 55enne e alle figlie gemelle Penelope e Ginevra, 2 anni, i tanti ospiti. Ci sono famigliari e amici: tutti si divertono grazie ai maghi, agli animatori che fanno gigantesce bolle di sapone e ai giocolieri. Ci sono danzatrici che si esibiscono sui trampoli e un dj che fa scendere in pista pure i più restii.

A Roma va in scena il suo mega party con la famiglia, tanti amici, dj, ballerine, maghi e acrobati

Il buffet è pieno di leccornie, con camerieri che servono gli invitati. Nell’immenso giardino staziona anche un ‘photo bus’, un pulmino dove ognuno dei presenti può scattarsi una foto ricordo. Muller con le sue bimbe in braccio si diverte un mondo. Nei tavoli allestiti parte anche una ‘fazzolettata’ inneggiando al festeggiato.

Il danzatore sceglie Domus Mavi, sull'Appia Antica, per fare baldoria

E’ un 2 giugno speciale e, prima che arrivi la mezzanotte, c’è pure la torta a più piani con le candeline su cui soffiare su, per esprimere un desiderio. Andreas è grato, ha già tutto quel che può desiderare, su tutto l’amore di Veronica, che non lascia trascorrere la giornata senza una dolce dedica.

E' felice insieme alle persone a cui vuole più bene

“Quando ti ho conosciuto eri piccolo ed eri già coraggioso, curioso e intrigante.. Oggi hai ancora queste qualità e non ti dico che le cose siano sempre rose e fiori, ed è così difficile descrivere l’essenza vera del nostro amore perché chi ci conosce sa che caratteri forti abbiamo entrambi…ma chi ci conosce bene sa anche quanto siamo legati, chissà, da qualcosa che va oltre, forse da quel famoso filo rosso simbolo dell’anima gemella, nel linguaggio comune filo conduttore che unisce pensieri eventi e storie…", scrive Veronica.

La dedica della 55enne e la replica di lui

"Oggi fai 30 anni sei sempre coraggioso curioso ma sicuramente più uomo - prosegue la Peparini - Complicato, ma uomo. Papà stupendo tanto presente con loro anche troppo. Le bimbe sono fortunate ad averti. Auguri amore della mia Vita”, scrive la Peparini. “Hai la capacità dopo tanti anni, di farmi ancora emozionare. Grazie per essere qui accanto a me”, replica commosso lui.