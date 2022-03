Andreas Muller non sta bene: 'Sono depresso e ho crisi d'ansia'. E sulla relazione con Veronica Peparini...

Andreas Muller sta vivendo un momento buio della sua esistenza. Il ballerino 25enne, compagno di Veronica Peparini, 51 anni, lo confessa ai fan rispondendo con grande sincerità alle domande che gli arrivano sul social. Ha problemi di salute mentale, non si sente sereno. “Sono depresso e ho crisi d’ansia”, rivela. Parla anche del rapporto sentimentale con la coreografa, professoressa di Amici.

“Come sto? Cercherò di essere il più onesto possibile. Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita. In questo momento non posso dire di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani. La vita di ognuno di noi, indipendentemente da chi si è o cosa si fa, è fatta di curve. In questo momento mi trovo nella parte più bassa, ma so per certo che ci sarà una ripresa, ma per adesso sono giù”, spiega Andreas.

“Se sono depresso? Ti dirò, sì. Anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato e sono arrivate di botto nello stesso momento. Sono giù, completamente scarico e spento. Ma, ripeto, so di essere una persona forte e tante volte l’ho dimostrato in passato, quindi non concedo ancora tanto tempo a questo stato di convivere con me. Ora ne ho per assurdo bisogno. Ma può solamente uscirne una versione migliore di me”, continua il danzatore.

Quando gli domandano con Veronica come vada, Muller non ha problemi a rispondere: “Anche in questo caso cercherò di essere onesto il più possibile.In questo periodo non c’è stata tanta luce per me come ho già detto. Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani. Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!”.

Non va bene neppure con la salute: “Problemi di salute? Penso di avere problemi di tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che devo risolvere con un’operazione da dicembre 2021. Però non ho ancora intenzione di farlo, perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Se riesco arriverò a settembre per sistemare il menisco”.

Andreas Muller svela: “Soffro anche molto d’ansia, ma ho imparato a controllarla in parte. Inizialmente è stato difficile, ma accettandola fai già un passo in avanti. Ti bussa di meno. O comunque sai che siete in due”. Per riemergere dal buco nero sta pensando alla psicoterapia: “Dei miei amici me la consigliano spesso, dovrei prenderne atto e provare”. L’artista aveva bisogno di condividere il suo momento difficile, da cui però è convinto di uscire al più presto, tutti quelli che lo amano se lo augurano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/3/2022.