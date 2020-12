Andreas Muller, mega tattoo ispirato a Canova sulla schiena: foto

Andreas Muller fa senza paura un mega tattoo ispirato a una famosa scultura di Antonio Canova sulla schiena. E’ il più doloroso della sua vita. Sul social svela cosa si è tatuato, non ha paura di soffrire per il nuovo disegno: ha scelto Amore e Psiche. E’ un vero capolavoro di Mr. Timo Tattoo.

“Ciao ragazzi, oggi sono qui per un progetto che stavamo realizzando da un po’ io e Giuseppe, il mio tatuatore”, racconta il ballerino 24enne in un video condiviso su YouTube. “Questa dovrebbe essere l’ultima seduta perché è un tatuaggio grande, nell’ultima abbiamo fatto molto lavoro, tante ore, alla fine io ero cotto. Così sono tornato oggi per finirlo, nel frattempo mi sono anche tagliato i capelli”, spiega ancora.

Muller nel filmato mostra il tattoo due settimane prima, quando erano solo stati disegnati sulla sua schiena i contorni del disegno e tutto il percorso.

Nell’ultima seduta resiste al dolore. “Sono arrivato alla frutta, lo so che hai fatto un capolavoro, ma fa male”, sottolinea all’amico tatuatore. Ha quasi le lacrime agli occhi, ma si sottopone alla seduta: tutto per il suo nuovo tattoo ispirato alla famosissima statua di Canova scolpita tra il 1787 e il 1793 ed esposta a Parigi al Louvre.

Adreas ha fortemente voluto questa immagine sulla schiena: Amore giunge in volo e si posa accanto a Psiche che si sveglia. I due si abbracciano e si baciano… Il soggetto che ispirò la statua è tratto dalla favola narrata nell’Asino d’oro di Apuleio. Venere, la dea madre di Amore, era contraria all’unione tra il figlio e la bella Psiche. Divise quindi i due amanti e sottopose Psiche a una serie di pesanti prove. Il momento in cui i due si incontrano e si baciano è sublime. Sul corpo tutto muscoli di Muller il tatuaggio è favoloso.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/12/2020.