Andreas Muller e Veronica Peparini, ma quale crisi! Innamorati sul red carpet a Roma: foto

Non c’è alcuna crisi. Andreas Muller e Veronica Peparini sorridono innamorati più che mai sul red carpet di “Bang Bang Baby”, la nuova serie tv di Prime Video ideata e diretta da Andrea Di Stefano e interpretata da Arianna Bacheroni, Adriano Giannini, Dora Romano, Antonio Gerardi e Lucia Mascino. Il ballerino 25enne si tiene stretto la sua compagna, coreografa e professoressa di Amici 51enne.

Andreas qualche giorno fa è volato negli Usa al Coachella Valley Music and Arts Festival, iniziato venerdì 15 aprile e che terminerà domenica 24. Veronica non è potuta partire con lui a causa dell’impegno in tv con il talent show di Maria De Filippi. Appena il danzatore è tornato, i due si sono subito regalati un evento mondano che spazza via i gossip di rottura imminente.

A mettere tutti in allarme erano state le parole di Muller stesso che a fine marzo sui social aveva rivelato di non sentirsi bene, vittima di depressione e stati d’ansia. Quando i fan gli avevano chiesto del suo rapporto con la Peparini, lui aveva risposo: “Anche in questo caso cercherò di essere onesto il più possibile.In questo periodo non c’è stata tanta luce per me come ho già detto. Con Veronica ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate, noi siamo umani. Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione. Sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al suo fianco, la sua bontà, la sua maturità e la sua presenza!”.

Il 9 aprile Veronica a Verissimo aveva già smentito la crisi. “Andreas sta vivendo un momento difficile. Tutti abbiamo alti e bassi. Quando uno non è al massimo, è normale che questo si ripercuota anche su chi si ha attorno. Tutto questo non significa che ci sia qualcosa che non va tra me e lui, stiamo cercando di superare insieme questo momento complicato. L'amore non è solo il momento idilliaco che tutti vedono, ci sono anche momenti difficili”, aveva sottolineato.

Scritto da: Non c’è alcuna crisi. Andreas Muller e V il 22/4/2022.