Andreas Muller ritrova la passione con Veronica Peparini: la dedica d'amore della 51enne per i 26 anni del fidanzato

Andreas Muller torna a sorridere. Il periodo ‘out’ è alle spalle. Il ballerino ritrova la voglia di vivere la passione accanto alla compagna Veronica Peparini. La coreografa 51enne, professoressa di Amici, per i 26 anni del fidanzato condivide uno scatto con lui: i due si baciano. La dedica d’amore è di quelle importanti.

“Auguri alla persona che ha reso la mia Vita piena di emozioni, amore, passione e che ogni giorno mi spinge a cercare sempre nuovi modi per crescere in quello che siamo e facciamo… E sempre ci troviamo. Ti amo”, sottolinea Veronica.

Andreas sul suo profilo Instagram pubblica lo stesso scatto e a sua volta replica: “Tanti auguri a me! Ti amo Vero, ti amo famiglia, vi amo amici miei, ti amo lavoro, ti odio torta imbarazzante di mia madre… Sono così fiero di me e di quello che sto facendo in questo periodo. Di quello che sono riuscito a costruire nella mia vita fino ad oggi, dalla mia relazione con Vero, al rapporto con la mia famiglia e lavorativamente parlando sono riuscito a fare più di quanto mi aspettassi”.

Festa sul lavoro per il danzatore, impegnato a curare i balletti nel tour dell’ex allievo del talent di Maria De Filippi Aka7even. Spegne le candeline dopo lo show del cantante a Roma con tutto il suo team.

Sorride accanto a Veronica. Il dolce a più piani fatto fare dalla mamma è super. Poi si gioca fino a tardi e Muller finisce con la torta immancabilmente sulla faccia…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/6/2022.