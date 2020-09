Uscita mondana in coppia per Andreas Muller e Veronica Peparini. Il ballerino e l’insegnante di ‘Amici’ hanno deciso di partecipare l’altra sera all’inaugurazione della nuova stagione del Teatro dell’Opera di Roma, dove è andato in scena lo spettacolo ‘Le Quattro Stagioni’. Il 24enne e la 49enne sono apparsi in splendida forma davanti ai fotografi che hanno immortalato gli arrivi vip all’evento nel cuore della Capitale. Grandi sorrisi e look piuttosto casual e informali. Lei con un vestitino blu, giacca corta e scarpe bianche. Lui sneakers, jeans e maglietta bianca tinta unita.

All’inizio di quest’anno Veronica ha parlato per la prima volta pubblicamente della relazione con il suo ex allievo della scuola di Canale5. Ha ammesso che la differenza di età (25 anni) è notevole. “Sarebbe sciocco ignorarla perché c’è. Credo però che in amore non sia un elemento decisivo: ognuno vive quello che sente”, ha detto.

“Era tra i miei allievi, uno di quelli che ho sempre sostenuto perché di grande talento. Finché siamo stati a scuola tutto era catalogabile come lavoro. Ma la vita prende poi delle strade curiose… Una volta spenti i riflettori ci siamo incontrati ancora e, insomma, da un anno stiamo insieme”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 23/9/2020.