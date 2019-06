Angela Nasti, 19 anni, e Alessio Campoli, 24, raccontano al magazine di "Uomini e Donne", i motivi della rottura. Un addio arrivato a poco meno di due settimane dalla scelta.

"Da parte mia c'erano i presupposti, ma quando ho capito che le cose non stavano andando come avevo sperato, sono stato il primo a ritenere che fosse giusto chiudere il nostro rapporto", ha dichiarato Alessio parlando della rottura. Il ragazzo ha anche commentato la partenza di Angela per Ibizia. La ragazza subito dopo averlo scelto negli studi di "Uomini e Donne" è andata in vacanza insieme alla famiglia: "Ero entrato da tre giorni nella sua vita, non potevo sentenziare su questa partenza a pochi giorni dalla scelta", ha spiegato Campoli.

Quando Angela è tornata dalle Baleari Alessio l'ha raggiunta a Napoli per trascorrere qualche giorno insieme ma l'ex tronista non provava i suoi stessi sentimenti: "Angela ha manifestato di vedermi strano, di non riconoscere in me la stessa persona che aveva visto all’interno del programma, di non riuscire ad immaginarmi nella sua vita. Ha detto di non sentirsi la stessa e di non volermi attribuire delle colpe. Il nostro primo confronto c’è stato il lunedì sera, ma la chiusura è arrivata martedì scorso". "Ho cercato io il confronto, le ho detto che se le cose stavano così non aveva senso continuare, e lei ha risposto di aver riflettuto e che stava vivendo un momento difficile, e non solo per me", ha rivelato l'ex corteggiatore.

La Nasti dal canto suo ha subito preso le distanze, senza fare il suo nome, dal paragone con Sara Affi Fella: "Io con tutto questo non c'entro nulla", ha precisato la ragazza. "La decisione di lasciarci è stata presa da entrambi - ha spiegato l'ex tronista - Alessio mi ha detto di prenderci una pausa, a quel punto gli ho confessato quello che sentivo. Non voglio dare colpe a nessuno, però posso dire che l’Alessio al di fuori non era la persona passionale e schietta che mi aveva colpito. I miei stessi amici, e la mia famiglia, lo hanno notato". La rottura a quanto pare è definitiva: "Ad Alessio voglio bene, ma quando ci siamo conosciuto di più non è andata", ha detto Angela.

VIDEO