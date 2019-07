Angela Nasti, 19 anni, dopo l'addio a Simone Campoli, scelto a "Uomini e Donne", a quanto pare ha un nuovo fidanzato: si tratta del difensore del Torino Kevin Bonifazi, 23.

Angela Nasti e Kevin Bonifazi sono stati pizzicati nella stessa pizzeria della Sanità, il popolare quatiere di Napoli, "Concettina ai tre santi".

I due sarebbero arrivati direttamente dopo un viaggio a Ibiza. In rete circolano alcune immagini che li ritraggono insieme alle Baleari. Sui rispettivi profili social i due ragazzi non mettono nulla. Ma un indizio c'è: entrambi postano stories realizzate proprio nel locale napoletano. Angela e Kevin non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito ai gossip sulla loro storia d'amore. Ma le voci corrono e questi post su Instagram sicuramente le alimentano. Sarà davvero amore?

Angela Nasti nelle scorse settimane ha fatto parlare di sé per la relazione lampo con Alessio Campoli, scelto durante la sua permanenza sul trono di "Uomini e Donne". In molti l'hanno attaccata, affermando di essere andata in trasmissione solo per cercare visibilità. Stavolta a fare breccia nel suo cuore sarebbe Kevin Bonifazi, calciatore del Torino, in prestito alla Spal con cui ha concluso la stagione 2018/2019.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 11/7/2019.