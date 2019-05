Angela Nasti, 19 anni, ha fatto la sua scelta e ha stupito il pubblico di "Uomini e Donne": il fortunato non è stato Luca Daffrè ma Alessio Campoli.

La scelta di Angela Nasti a "Uomini e Donne" è stata trasmessa in diretta. Una novità per il programma condotto da Maria De Filippi che solitamente viene registrato alcuni giorni prima della messa in onda. Nessuna anticipazione ha così rovinato la sorpresa e la sorella minore della influencer Chiara Nasti ha lasciato di stucco i telespettatori. In molti, infatti, pensavano che avrebbe scelto Luca Daffré.

Una scelta inaspettata quella di Angela Nasti che a Luca, in lacrime, ha detto: "E' stato un percorso abbastanza particolare il nostro. Sono sempre stata prevenuta nei tuoi confronti, sei una persona tanto introversa. Ho fatto molta fatica a capirti e tanti tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti". "E' iniziato tutto con tu che eri indeciso... Non sei mai stato scontato. La villa non è andata molto bene, come tuo solito sei andato via, mi hai fatto capire però tante cose. Ho letto la lettera che mi hai scritto nel giorno del tuo compleanno, ci sono parole molte forti... Una frase in particolare...'Scegli la tua strada'. Io la mia strada l'ho scelta ma non sei tu", ha aggiunto la ragazza. "Non posso che augurarti tanta felicità", ha detto Daffrè prima di congedarsi. Poi, dietro le quinte, non è riuscito a trattenere le lacrime per la delusione.

Poi è stata la volta di Alessio Campoli: "E' iniziato quel giorno su Witty, mi hai colpito per i tuoi modi tanto simili ai miei. Il tuo arrivo ha stravolto i miei piani e mi hai fatto riflettere tanto. Ogni tua reazione mi è sempre arrivata al momento giusto, devo ringraziarti perché hai fatto uscire il lato più bello di Angela. C'è stata una complicità che capita raramente nella vita. Arrivati a un certo punto... ho dovuto fare i conti con me stessa. Nonostante tutte queste cose belle, ho voglia di viverle tante altre al di fuori. Oggi sei tu la mia scelta", le parole di Angela al suo corteggiatore e lui ha risposto di sì, ben felice di iniziare una storia con la bella tronista.