Angelica Montini: chi è la presunta ''amante'' storica di Fedez di cui tutti stanno parlando in queste ore

Ventotto anni, stilista emergente nata e cresciuta nella 'Milano Bene', è la donna che tutti ora cercano

In passato sarebbe stata legata a un rampollo di una nota famiglia d’imprenditori dell’industria dolciaria

Fabrizio Corona ha sganciato la bomba. Fedez, in realtà, non avrebbe mai veramente amato Chiara Ferragni, che ha sposato e da cui ha avuto due figli: leone e Vittoria, 6 e 3 anni. Il rapper 35enne avrebbe da sempre perso la testa per Angelica Montini, la donna che avrebbe contattato telefonicamente, anche pochi minuti prima delle nozze. Per la quale, sempre stando al 50enne, avrebbe persino tentato il suicidio lo scorso dicembre. Tutti parlano di lei: ma chi è la presunta “amante” di Federico Lucia?

Angelica Montini: chi è la presunta ''amante'' storica di Fedez

Angelica Montini ha 28 anni, è nata e cresciuta nella “Milano Bene”, come sottolineato pure da Corona stesso. In passato sarebbe stata legata a un rampollo di una nota famiglia d’imprenditori dell’industria dolciaria, con il quale, però, la storia si è conclusa.

Angelica è proprietaria di un brand di moda che porta il suo nome, Angelica Montini Studios, che ha anche un sito internet con tanto di vendita online. Le sue creazioni si sente lontana anni luce dai capi delle “case di moda di Milano, dagli atelier di Parigi e dalle riviste patinate nelle edicole”. La sua visione del mondo fashion è alternativa.

Al contrario di Chiara e Fedez, la Montini ha un profilo personale privato, con solo 30mila follower, e uno istituzionale, del marchio, che ne conta circa 56mila. In un’intervista rilasciata a nss G-Club a marzo scorso raccontava il suo lavoro.

“Chi sono oggi? Sono una creativa in costante evoluzione, desiderosa di esprimere la propria identità attraverso capi unici e distintivi. La mia passione per la moda e l'antropologia ha trovato forma nella mia prima collezione, lanciata nel febbraio 2023. In quella fase, ho dato vita a tre top in mesh, caratterizzati da stampe elaborate, frutto di una profonda immersione nei miei studi presso Marangoni. Questi capi non sono solo indumenti, ma veri e propri statement che riflettono la mia visione e la mia creatività”, sottolineava Angelica.

“I miei progetti nascono sempre da un punto di partenza comune, che è la storia che mi affascina in quel momento. A partire da questo, inizio lo sviluppo del prodotto e la ricerca ad esso associata. Presento il risultato appena è pronto, senza essere vincolato da alcun calendario predefinito - proseguiva - Alla radice di ogni mia creazione si trova una fascinazione per il mondo e la sua storia”.

E ancora: “Ritengo fondamentale celebrare culture distanti dalla nostra, rendendo loro omaggio e riconoscendone il valore. Attraversiamo un periodo storico in cui i creativi spesso esitano ad oltrepassare i confini predefiniti. Pertanto, mi impegno a presentare creazioni con un racconto diverso rispetto a ciò che ci circonda quotidianamente. Nel mio lavoro, la mia intenzione non è di perseguire il glamour fine a sé stesso, bensì di conferire profondità sia al capo che all'immagine che voglio trasmettere”.