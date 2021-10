Angelina Jolie insieme alle figlie Zahara e Shiloh sul red carpet a Roma: foto

Angelina Jolie tiene mano nella mano le due figlie Zahara e Shiloh sul red carpet della Festa del Cinema a Roma. La diva sfila con le sue ragazze di 16 e 15 anni. L’atrice 46enne è splendida con indosso l’abito custom-made Atelier Versace. Il vestito aderente è quasi un’armatura argentata e ha un drappeggio metallico.

I fotografi impazziscono, la Jolie nella Capitale presenta “Eternals”, il nuovo film dei Marvel Studios che racconta la storia degli Eterni, una razza aliena immortale creata dai Celestiali costretta a riunirsi per salvare la Terra. E’ la più attesa e non delude le aspettative: insieme alle figlie fa il suo ingresso e incanta.

Angelina è bellissima insieme alle due figlie, una adottiva e l’altra biologica, nata dall’amore con Brad Pitt. Zahara colpisce con l'abito lungo bianco e oro, Shiloh, invece, porta un modello nero senza maniche, svasato a metà coscia e ai piedi irriverenti sneakers gialle e nere, assolutamente eccentriche.

La Jolie chiude con la sua eccezionale presenta la Festa del Cinema di Roma. Sorridente, radiosa, parla delle super-eroine di oggi e dice: “Sono le donne che sono in prima linea e dedicano ogni minuto della loro vita ad accogliere i migranti, persone che sono fuggite non per combattere, ma proprio per evitare la guerra e dare sicurezza alla famiglia".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2021.