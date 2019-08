Angelina Jolie mamma emozionata: accompagna Maddox al primo giorno di college

Angelina Jolie è una mamma emozionata e commossa. La diva accompagna il figlio più grande, Maddox, 18 anni, al suo primo giorno di college. Il ragazzo ha scelto la Yonsei Univertsity di Seoul in Sud Corea, che non è esattamente dietro l’angolo rispetto a Los Angeles dove è cresciuto. Studierà biochimica.

Maddox va al college e Angelina Jolie non se la sente di mandarlo da solo, così lo accompagna, tra lo stupore generale degli altri studenti, letteralmente euforici per l'arrivo della famosa diva nell’istituto, galvanizzati dal potersi intrattenere anche solo per pochi secondi con lei.

E immancabilmente la sua presenza non passa inosservata, grazie agli smartphone che la riprendono. Video e foto finiscono pochi istanti dopo sui social.

L’attrice e l'ex marito Brad Pitt hanno adottato Maddox nel 2002 in Cambogia. Ora il primogenito è cresciuto e va al college. “Sto cercando di non piangere, ma è molto difficile”, dice il premio Oscar ai curiosi assiepati che le chiedono come si sente. E’ solo una semplice madre che deve trovare la forza di lasciare andare il figlio, fargli intraprendere la strada che ha scelto. “Riparto subito, questo è il giorno in cui lo lascerò andare”, aggiunge.

La 44enne ha una casa in Cambogia, così insieme ai fratelli e alle sorelle di Maddox, Pax, 15 anni, Zahara, 14, Shiloh, 13, e i gemelli Knox e Vivienne di 11 anni, potrà andarlo a trovare spesso. Ma il distacco non è affatto facile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/8/2019.