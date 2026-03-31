La cantante 24enne che ha trionfato ad Amici 22 esce allo scoperto col ragazzo

L’artista ha anche cambiato look: capelli scalati, frangia irregolare e di color ‘melanzana’

Forse il suo cambio look con capelli scalatissimi color melanzana e frangia irregolare è un ulterioro modo di far capire che ha voltato pagina anche in amore. Angelina Mango ha un nuovo fidanzato. E’ finita con Antonio Cirigliano, chitarrista 26enne con cui conviveva. Ora nella sua vita, come svela pure Chi, c’è Antonio Agostinelli. Le foto social insieme a lui testimoniano il forte legame tra loro.

E’ finita con Antonio Cirigliano: Angelina Mango ha un nuovo fidanzato, Antonio Agostinelli, le foto social insieme a lui

Nel 2024 aveva smentito la rottura con l’ex, che ora, a distanza di un po’ di tempo, è archiviato sul serio. La cantante 24enne che ha trionfato ad Amici 22 esce allo scoperto col ragazzo che pare proprio aver rubato il suo cuore.

La cantante 24enne che ha trionfato ad Amici 22 esce allo scoperto col ragazzo

Si sarebbero incontrati sul set di un videoclip dell'artista

Agostinelli, di origine abbruzzese è un fotografo. Laureato in Scienze della Comunicazione, ha poi conseguitoun Master all'Università di Barcellona. Ha lavorato con Fremantle e collaborato con Freeda, social magazine ora chiuso. Stando ai gossip lui e Angelina si sarebbero incontrati sul set di un video dell’artista figlia d’arte, Velo sugli occhi, pubblicato a ottobre del 2025. Lì sarebbe scoccata la scintilla.

La ragazza ha anche cambiato look: capelli scalati, frangia irregolare e di color ‘melanzana’

Sul social di Antonio ci sono molti scatti che lo immortalano con Angelina, segno che oltre al lavoro c’è di più…