Angelo Duro paparazzato con la fidanzata 'misteriosa' a Milano: le foto

Angelo Duro non ama mostrare a tutti il suo privato. Paparazzato con la fidanzata ‘misteriosa’ a Milano, non è tenero coi fotografi. Vuole tenere riservata al massimo la sua vita fuori dal palcoscenico. Non mostra mai la donna che l’ha fatto capitolare nei suoi post, ma è presto svelato chi sia la ragazza: Marilù Pipitone. L’attrice 37enne lo aveva accompagnato anche Sanremo 2023, dove lui, invitato da Amadeus, aveva intrattenuto il pubblico all’Ariston con il suo monologo ‘in mutande’ durante la seconda serata del 73esimo Festival.

Marilù in quel caso, come vociferato dai presenti, gli aveva fatto quasi da assistente e manager sul piano organizzativo. Il barboncino che la coppia porta al guinzaglio nelle vie del centro del capoluogo lombardo è il suo, ormai entrato stabilmente in famiglia.

La Pipitone ha recitato in vari film, tra i quali quello di Pio e Amedeo “Belli Ciao”, in “Ciurè”. Arriverà al cinema con “La bocca dell’anima”. Per lei anche una fiction, “Viola come il Mare”, in onda su Canale 5. Non ama stare sotto i riflettori, se non per lavoro. Col siciliano l’amore va avanti da un po’. L’ex inviato de Le Iene, che fa sold out nei teatri, però la tiene tutta per sé.

Angelo continua il suo tour usando il suo linguaggio duro e impopolare. Con i paparazzi fa lo scontroso: in strada li vede e, considerandoli degli ‘impiccioni’, li manda pure a quel paese. Incontenibile anche nella routine quotidiana.