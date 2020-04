Anna Dello Russo sta trascorrendo la quarantena nella sua Puglia. La giornalista di moda, che è nata a Bari 57 anni fa, è nel trullo che possiede nel tacco dell’Italia. Qui però non ha nessuno che faccia le pulizie per lei, a differenza di quel che accade quando è a Milano, dove vive stabilmente. Così durante il lockdown ha dovuto prendere l’aspirapolvere in mano e darsi da fare. Sul social ha condiviso alcune immagini in cui appare proprio mentre sta riordinando la casa. Nel post pubblicato su Instagram, in cui appare con una tuta leopardata e un paio di scarpe da ginnastica, ha scritto: “Oggi pulisco casa”.

Anna è un volto noto del mondo della moda internazionale. Dal 2006 è la direttrice creativa di ‘Vogue’ Giappone, l’edizione nipponica della rivista fashion più famosa del mondo. E’ invitatissima nei parterre delle sfilate di tutto il globo e durante la settimana della moda di Milano è un punto di riferimento per i colleghi internazionali. E proprio nella città meneghina ha stabilito radici da tempo. Qui, ha confessato qualche tempo fa, ha addirittura comprato una seconda casa, non lontano dall’abitazione in cui vive, che le serve per tenere tutti i vestiti che possiede e che non entrano nel suo appartamento.

La rivelazione è avvenuta lo scorso anno durante un’ospitata nel programma di Raidue ‘Detto Fatto’, dove la conterranea Bianca Guaccero, conduttrice dello show, l’ha fortemente voluta per un’intervista. “Non sono una multimiliardaria. Però è vero, tempo fa ho comprato un appartamento vicino a quello dove vivo e lo uso come guardaroba”, ha spiegato Anna nel contenitore pomeridiano del secondo canale.

