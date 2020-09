Anna Falchi e Beppe Convertini, il loro show 'C'è tempo per' fa flop e chiude prima

Anna Falchi e Beppe Convertini si leccano le ferite. Il loro show “C’è tempo per…” fa flop e chiude prima del previsto. Il programma di Rai Uno, partito lo scorso giugno, era stato prolungato fino al 25 settembre, ora, con gli ascolti crollati nelle ultime settimane, andrà in onda solo fino a venerdì 18 settembre, come svelano Dagospia e Tv Blog.

La trasmissione per tutta l’estate ha avuto un buono share, tra il 12 e 14 per cento. Negli ultimi giorni arrivava invece appena al 9% di share, così i vertici in viale Mazzini hanno optato per la cancellazione.

La Rai in quei giorni, prima della partenza del nuovo show di Antonella Clerici “E’ sempre mezzogiorno” lunedì’ 28 settembre, manderà in onda delle repliche di vecchie trasmissioni o un film, ancora non è chiaro.

Anna Falchi e Beppe Convertini, amici anche fuori dalla tv, si separano prima del previsto. Il conduttore tornerà al timone di "Linea Verde" accanto a Ingrid Muccitelli da domenica 20 settembre alle 12,20. Non risultano impegni professionali per quel che riguarda la Falchi, ora temporaneamente senza lavoro in tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2020.