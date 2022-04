Anna Falchi in crisi con Andrea Ruggeri? 'Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme’

Dopo più di dieci anni la relazione tra Anna Falchi e Andrea Ruggeri, deputato di FI e nipote di Bruno Vespa, scricchiola pericolosamente: tutta colpa della convivenza. La showgirl, attrice e conduttrice a Oggi svela: “Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme”. E’ crisi?

Hanno scelto di andare a vivere insieme solo recentemente, ma non va così bene cone la Falchi sperava. “Difficile fare bilanci perché parliamo di pochi mesi, ma senz’altro la convivenza è una realtà impattante per chi non è abituato. Ci sta mettendo alla prova. La famiglia del Mulino Bianco non esiste, tanto meno a casa mia”, confessa Anna.

E’ un momento delicato nella vita di coppia della Fachi e Ruggeri: “Forse. La porta è sempre aper- ta per entrambi e se le cose non andassero... amen. Facciamo vite diverse, con orari diversi. Lo ripeto spesso: non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra paradossale ma è così”.

Anna Falchi non si scopre di più, ma lascia intendere che un certo malessere per la situazione esiste. Parlando dei suoi tanti amori, spiega perché in passato ha affermato di aver sempre tradito: “Errori di gioventù. Ho tradito per rivalsa. Chi di lama ferisce, di lama perisce”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2022.