Anna Lou Castoldi per la prima volta in tv con mamma Asia Argento: immagini

Anna Lou Castoldi va per la prima volta in tv. La bella 19enne è ospite di Barbara D’Urso insieme alla mamma, Asia Argento, che festeggia il compleanno per i suoi 45 anni in modo inusuale a “Live - Non è la D’Urso”. La ragazza, new entry della serie tv Netflix “Baby”, giunta alla sua terza e ultima stagione, si racconta davanti alle telecamere.

Anna Lou indossa una t-shirt nera con inserti in pizzo e davanti il famoso logo dei Rolling Stone, la linguaccia più famosa della storia del rock, sotto minigonna in vinile rosso fuoco, parigine e sneakers alte. Ha un volto che incanta con gli occhi color ghiaccio, quelli della nonna materna Daria, come confessa lei stessa, l’ex compagna di Dario Argento.

La D’Urso le fa i complimenti. Le chiede che madre sia stata Asia. Anna Lou risponde: “Lei per me ha fatto di tutto, il nostro rapporto è dominato all’onestà. Non potrei desiderare di meglio“. Poche e importanti parole anche sul papà, Morgan: “Lo adoro”.

Sulla sua famiglia famosa Anna Lou dice anche: “Li amo tutti non è difficile per me. Lei è una madre pazzesca. Con mamma entro in conflitto quando non mi sento capita, io magari mi chiudo, però poi ci mettiamo d’impegno e anche se ci sbattiamo la testa, alla fine ci arriviamo. La mia personalità, dicono, non somiglia né a quello di mio padre né quello di mia madre, ma a quella di mia nonna Daria”.

La conduttrice le ricorda l’episodio per cui in passato è stata bersagliata, quando ha imbrattato un autobus a Roma e ha pubblicato la sua bravata sui social. “Ho chiesto scusa. Il gesto è stato impulsivo, mi sono fatta 3 mesi di servizi sociali alla stazione Magliana e la cosa mi ha insegnato molto a prescindere. Dico grazie: ho conosciuto persone meravigliose in quell’occasione”.

Anna Lou Castoldi è adorabile. Timida, introversa, durante la sua prima volta in tv si commuove quando vede con la mamma il film dedicato alla vita dell’attrice, regalo di compLeanno di “Live - Non è la D’Urso”. Piange e abbraccia la Argento. Senza mai dimenticare il padre a cui dice: “Ti voglio un sacco bene”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 21/9/2020.