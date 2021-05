Anna Pettinelli in lacrime dopo la lite con Rudy Zerbi: ecco cos'è successo

Anna Pettinelli ha versato lacrime ad Amici, tutta colpa di Rudy Zerbi. La famosa speaker radiofonica, professoressa nel talent che si è appena concluso di Maria De Filippi, ha avuto con il collega televisivo un rapporto non proprio idilliaco, nonostante si conoscano da anni. A Casa Chi la 64enne rivela di una lite dopo una puntata del serale. “Ho pianto”, confessa.

“Io e lui ci conosciamo da 30 anni, Diciamo che conoscendolo così bene ci siamo presi la libertà anche di darci delle risposte piccate. Cosa che non sarebbe successa con altri”, spiega la Pettinelli parlando di Zerbi.

Forse è stata proprio questa eccessiva confidenza a scatenare lo scontro dietro le quinte dello show. “Il rapporto mio con Rudy è di estrema trasparenza. Ci siamo stati anche tanto antipatici, non siamo stati d’accordo. Vi rivelerò una cosa, dopo una puntata mi sono scappate delle lacrimucce, mi aveva innervosito e se l’avessi avuto per le mani…”, svela.

Anna poi racconta: “Sono delle cose che ci diciamo a telecamere voltate. Non avevamo le telecamere su di noi. Mi sono girata e gli ho detto che mi aveva rotto le pal*e, lui mi ha risposto male. A quel punto è cominciata una discussione non ripresa dalle telecamere, sempre poi sugli stessi argomenti. Ma ci rispettiamo, queste sono libertà che ci siamo presi. Non so se Maria riconfermerà la squadra, ma sto ancora incaz*ata da quest’anno”.

La rivalità per i loro rispettivi allievi, Aka7even e Sangiovanni, è stata sempre feroce. E’ sicuramente per questa ragione che, anche dopo la fine della puntata, si sono scatenati dissapori tra i due.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/5/2021.