Anna Pettinelli è la nuova professoressa di canto di Amici 19. La nuova edizione del talent show ha appena preso il via, sabato 16 novembre la speaker radiofonica e conduttrice tv è stata presentata da Maria De Filippi.

E’ la nuova professoressa di canto di Amici, Anna Pettinelli prende il posto lasciato vacante di Alex Britti, che non c’è più. Confermati, invece, Stash Fiordispino, leader dei The Kolors, e Rudy Zerbi. La 62enne è felice del suo nuovo ruolo. Dopo la partecipazione a Temptation Island Vip con il compagno Stefano Macchi, in cui ha mostrato il suo privato e le sue fragilità, torna a occuparsi di quel che conosce meglio: la musica.

Anna Pettinelli è l’unica novità di Amici 19. Rimangono invariati i professori di ballo, che saranno ancora Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini. Marcello Sacchetta e Lorella Boccia sono i supporter degli allievi, assente, invece, Paolo Ciavarro.

E’ già stata formata la classe. Il numero di posti disponibili è 17, finora sono entrati in 15: rimangono vuoti ancora due banchi. I dieci cantanti scelti sono Nyv, Jacopo Ottonello, DevilA, Gaia Gozzi, Francesco Bertoli, Giulia Molino, Martina Beltrami, Michelangelo Vizzini, Stefano Farinetti e la band I Nico. I cinque ballerini selezionati sono Alioscia Grossi, Talisa, Federico, Giorgia e Sofia. La nuova professoressa di canto insieme agli altri insegnanti hanno già il loro bel da fare per far esprimere al meglio tutti i ragazzi.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2019.