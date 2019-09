Anna Pettinelli, 60 anni, di nuovo in crisi a "Temptation Island Vip"per il fidanzato Stefano Macchi, 44, sempre più vicino alla tentatrice 25enne Cecilia. La conduttrice è crollata durante la festa hawaiana e non è riuscita a trattenere le lacrime. Poi si è arrabbiata tantissimo dopo aver visto i video del compagno con la single tanto da chiedere subito un falò di confronto. Alessia Marcuzzi, però, è riuscita a tranquillizzarla.

"Stefano è il fidanzato perfetto. Quello che tutte le donne vorrebbero avere. Il principe azzurro. E passa una te lo frega. Tu come staresti? Io sto di m**da", ha detto Anna sfogandosi con il single Riki. "Sono brutti giorni - ha esordito invece la Pettinelli parlando con la Marcuzzi durante il falò - Ho pianto due giorni. E dopo il video di oggi sono veramente arrabbiata. Perché io sono venuta qui con lui sfidando il mondo e sfidando 'Temptation Island Vip'. Abbiamo perso. Io quello che vedo è un uomo che si diverte, che ha una grande sintonia con questa ragazza e si permette di farle domande intime. Questo vuol dire che siamo in un grado di confidenza alto. Io non posso stare male come in questi giorni. E lui si comporta così perché non pensa. Noi siamo arrivati qui giurandoci che non avremmo fatto niente che avrebbe potuto dar fastidio all'altro. Promessa infranta".

Alessia poi ha mostrato un video alla Pettinelli dove Cecilia chiede a Stefano: "Non hai mai pensato di avere una famiglia con Anna?". "Io ce l'ho una famiglia con Anna", la risposta dell'uomo. "Si ma io intendo dei figli", controbatte la single. "Non ho figli - replica Macchi - Ogni tanto il desiderio si affaccia. Se dovesse arrivare la necessità ne parlerei con Anna che è una persona intelligente. Però io una famiglia ce l'ho. Ho Anna e sua figlia Carolina".

Parole che la Pettinelli ha apprezzato ma subito dopo le è stato mostrato un filmato in cui il fidanzato canta insieme a Cecilia e tra i due ci sono degli sguardi più complici: "Voglio il falò di confronto subito!", ha sbottato Anna. "Si è dimenticato di me. Se rimango qua finirò per odiarlo. Lui guarda Cecilia come guarda me quando mi fa l'occhio fracico". La Marcuzzi è riuscita a calmare la Pettinelli ma bisognerà aspettare la prossima settimana per vedere come andrà a finire.

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 24/9/2019.